Ürdün Kralı Abdullah: "İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamaları çatışmayı tırmandırma tehlikesi taşıyor"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı uygulamalarının sükuneti baltaladığı ve çatışmanın derinleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da İngiliz yetkililer ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in müdahalesiyle Batı Şeria'da artan şiddete dikkat çekildi.

Kral Abdullah görüşmede, "İsrail'in yerleşimi artırmayı ve topraklar üzerinde egemenlik kurmayı hedefleyen yasa dışı uygulamaları, sükunet çabalarını baltalıyor ve çatışmaları tırmandırma tehlikesi taşıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca, Kral Abdullah'ın İngiliz yetkililer ve parlamento üyeleriyle Kudüs, Gazze, Suriye ve İran'daki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Kral Abdullah'ın, İngiltere'deki temasları kapsamında Başbakan Keir Starmer ile görüşmesi ve uluslararası terörle mücadelede işbirliğini hedefleyen "Akabe Süreci" toplantılarının yeni turuna başkanlık etmesi bekleniyor.

Akabe Süreci toplantıları, Kral Abdullah tarafından 2015 yılında uluslararası alanda terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla başlatılan bir girişim olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.