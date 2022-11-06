Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bütün emekleri çöp oldu! KPSS'yi saniyelerle kaçıran genç, okulun önünde kalakaldı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de 19 yaşındaki vatandaş, sınav merkezini bulmakta güçlük çekince KPSS'yi saniyelerle kaçırdı. Büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen genç, suçu okul çevresinde yönlendirici bir tabela bulunmamasına attı.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına giren adaylar heyecan yaşadı. KPSS'ye girmek için Kırıkkale Üniversitesine gelen Samet Kaplan (19), yönlendirici levhaların olmamasını ifade ederek, sınav merkezini bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

10 SANİYE İLE KAÇIRDI

Kaplan, saat 10:00'da kapıların kapanmasıyla da aylarca çalıştığı KPSS'yi 10 saniye süreyle sınava giremediğini belirtti. Aracını park edecek yere servis park edildiğini iddia eden Kaplan "Kırıkkale Üniversitesi'ne giriş yaptık sınav olmak için. Biz de güvendik sadece 'soldan devam et' dediler. Başka da bir şey söylemediler. Biz sol tarafa girdik araba çekeceğimiz yeri servisle kapatmışlar. Biz araba çekecek yer bulamadık. Burada bir tane abi vardı onunla da tartışmaya girdik. Hiçbir bilgilendirme tabelası yok" dedi.

Bütün emekleri çöp oldu! KPSS'yi saniyelerle kaçıran genç, okulun önünde kalakaldı

"KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ"

Kaplan, "Ben buraya geldiğimde köşeden döndüğümde kapılar kapandı. Ben sadece 10 saniyeyle içeri alınmadım. Yönlendirici tabelanın olmaması. Buradan giriş olduğunu bilseydim rahat bir şekilde sınavıma giriş yapabilirdim. Güvenlik sadece soldan dedi başka da kimse beni yönlendirmediği için yani sınava giriş yapamadım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Mehmet :

En azından bir gün evvelinden sınava gireceğin yere gidip nerede olduğuna nasıl ulaşım yapacağına bakmazmı insan

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title