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Kozluk'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhisin önemi anlatıldı

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Kozluk'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhisin önemi anlatıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince stant açıldı. Stantta hasta ve hasta yakınlarına meme kanserinde erken teşhisin önemi, belirtileri ve düzenli sağlık kontrolleri anlatıldı; bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretçilere ve vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA
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