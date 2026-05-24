Kozluk'ta doktorlar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde doktorların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından "Her Gün 10 Bin Adım" ve "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 15 doktorun katılımıyla Geçitaltı köyüne bağlı Saraycık mezrasındaki yaylada yürüyüş yapıldı.

Doktorlar, havaların ısınmasıyla yaylada açan ters laleleri de inceledi, çiçeklerin fotoğrafını çekti.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, açıklamasında, daha önce Ayngebire Şelalesi'nde de benzer bir doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirterek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla sürdüreceklerini ifade etti.

Gercüş Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Mehmet Gök de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, doğa yürüyüşle güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Etkinlikte doktorlara eşlik eden Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş ise bölgenin doğasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Alağaş, "Bu etkinliklerin tekrarlanmasını istiyoruz. Çok yorulduk ama güzel bir yorgunluk oldu. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel, harika bir doğa var burada." ifadelerini kullandı.