Kozluk'ta Çocuk Gelişimi ve Otizm Farkındalığı İçin Bilgilendirme Standı

Batman'ın Kozluk ilçesinde çocuk gelişimi ve otizm farkındalığı konularında vatandaşlara bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda sağlık bilincinin ve farkındalığın artırılması amacıyla ilçe merkezinde bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta görev yapan çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci, ailelerle çocukların gelişim süreçleri, otizm farkındalığı ve teknolojinin sağlıklı kullanımı konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Ailelerin sorularını da yanıtlayan Değirmenci, çocukların sağlıklı gelişiminde sevgi, doğru bilgi ve bilinçli rehberliğin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA