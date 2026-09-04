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Kozluk'ta Çocuk Gelişimi ve Otizm Farkındalığı İçin Bilgilendirme Standı

Kozluk'ta Çocuk Gelişimi ve Otizm Farkındalığı İçin Bilgilendirme Standı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, toplumda sağlık bilincini artırmak amacıyla kurulan stantta, çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci ailelere çocuk gelişimi, otizm farkındalığı ve teknolojinin sağlıklı kullanımı konularında bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çocuk gelişimi ve otizm farkındalığı konularında vatandaşlara bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda sağlık bilincinin ve farkındalığın artırılması amacıyla ilçe merkezinde bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta görev yapan çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci, ailelerle çocukların gelişim süreçleri, otizm farkındalığı ve teknolojinin sağlıklı kullanımı konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Ailelerin sorularını da yanıtlayan Değirmenci, çocukların sağlıklı gelişiminde sevgi, doğru bilgi ve bilinçli rehberliğin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA
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