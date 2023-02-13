Kozluca'da bir köy neredeyse yok oldu

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ulaştığı, karlı dağların ortasında kalan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin Büyük Mahalle köyü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından neredeyse yok oldu. 130 evden yalnızca 10'unun oturulabilir olduğu köyde yaşayanların umudu ise canlarını kurtarabilmek oldu. Ağırlıklı olarak kerpiç evlerin bulunduğu, bir çok evin yere doğru kaydığı köyde can kaybı sayısıysa 1. Neredeyse sağlam evin kalmadığı yerde yaşayanların birçoğu köyünü bırakıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Coğrafi konumu gereği çadır kurmanın dahi güç olduğu köyde su sorunu yaşıyor. Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen kalan köy halkı, 'bitti' dedikleri köyden umudunu kesmiyor.

"GARAJLARDA 15-20 KİŞİ KALDIK"

"BU KÖY BİTTİ"

"3 GÜNLÜK BEBEK DE VARDI; İSTANBUL'A GÖNDERDİK"

İkinci depremin ardından yaşadıklarını anlatan 54 yaşındaki Davut İnkaya da, "İkinci depremde 54 kişi bu barakada kaldık. Burası garajdı. Bunun üzerine brandaları çektik. Soba kurduk, sabaha kadar burada oturduk. 3 günlük bir bebeğimiz vardı. İsmi dahi konulmamıştı. Burada ben ismini koydum, Ravza koyduk. Burası yaşanacak gibi değil, İstanbul'a gönderdik" dedi.