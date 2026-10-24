Kozanlılar Sevda Dinler cinayetine tepki gösterip eşitlik ve vicdan çağrısı yaptı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler için bir araya gelen vatandaşlar cinayete tepki gösterdi.

Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan, daha önce arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler'e av tüfeğiyle ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip Gamber Fidan'ı yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamber Fidan, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kozanlılar, Sevda Dinler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda yapılan ortak açıklamayı okuyan Yağmur Yıldız, "Sevda Dinler ölümsüzdür. Sevda hep 22 yaşında kalacak. Kadınlar kendi hayatları hakkında özgürce karar verebilen bireylerdir. Hiçbir gerekçe şiddeti ve cinayeti haklı gösteremez. Bir kadın hayır diyorsa, bu hayırdır" dedi.

Şiddetin yalnızca cinayetlerin ardından tepki göstermekle önlenemeyeceği belirtilen açıklamada, insan hayatına saygı, eşitlik, vicdan ve merhamet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın ardından katılımcılar Sevda Dinler için dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı