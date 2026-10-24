Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kozanlılar Sevda Dinler cinayetine tepki gösterip eşitlik ve vicdan çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozanlılar Sevda Dinler cinayetine tepki gösterip eşitlik ve vicdan çağrısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozanlılar arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda Dinler için parkta bir araya gelerek cinayeti protesto etti. Açıklamada şiddetin yalnızca tepkiyle önlenemeyeceği, eşitlik ve merhamet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği belirtildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler için bir araya gelen vatandaşlar cinayete tepki gösterdi.

Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan, daha önce arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler'e av tüfeğiyle ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip Gamber Fidan'ı yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamber Fidan, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kozanlılar, Sevda Dinler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda yapılan ortak açıklamayı okuyan Yağmur Yıldız, "Sevda Dinler ölümsüzdür. Sevda hep 22 yaşında kalacak. Kadınlar kendi hayatları hakkında özgürce karar verebilen bireylerdir. Hiçbir gerekçe şiddeti ve cinayeti haklı gösteremez. Bir kadın hayır diyorsa, bu hayırdır" dedi.

Şiddetin yalnızca cinayetlerin ardından tepki göstermekle önlenemeyeceği belirtilen açıklamada, insan hayatına saygı, eşitlik, vicdan ve merhamet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın ardından katılımcılar Sevda Dinler için dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş

Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı