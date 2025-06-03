Kozan'ın Kurtuluşunun 105. Yılında Sefo Konseri

Kozan'ın Kurtuluşunun 105. Yılında Sefo Konseri
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Adana'nın Kozan ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Sefo, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Sefo sahne aldı.

İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde sahne alan Sefo'nun konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, vatandaşlara teşekkür ederek, bu özel günün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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