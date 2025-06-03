Kozan'ın Kurtuluşunun 105. Yılında Sefo Konseri

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Sefo sahne aldı.

İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde sahne alan Sefo'nun konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, vatandaşlara teşekkür ederek, bu özel günün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.