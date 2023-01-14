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Kozan'da yarasa korkusu

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Kozan'da yarasa korkusu Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçları istila eden normalden biraz büyük yarasalar vatandaşları korkutuyor Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçları istila eden normalden biraz büyük yarasalar vatandaşları korkutuyor.

Kozan'da yarasa korkusu

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçları istila eden normalden biraz büyük yarasalar vatandaşları korkutuyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçları istila eden normalden biraz büyük yarasalar vatandaşları korkutuyor.

Kozan ilçesi Göç Yolu Caddesi'nde ağaçlarda yoğun olarak ilk kez görülen yarasalar vatandaşları ve esnafı tedirgin ediyor. Cadde boyunca sık sık görülen yarasaların normalden büyük olduğunu kaydeden vatandaşlar ilk kez yarasaların aydınlık bir ortamda ortaya çıktığını ve ürpertici olduğunu ifade etti. Esnaflardan Caner Kara, "Ocak ayından beri yaşadığımız bir şey, ortalığı kirletiyor dükkana girecek diye korkuyoruz, yerleri camları pisletiyor paket servise giderken ürpertiyor. Nasıl bir çözüm olur bilemiyoruz ama çok büyük yarasalar ve korkutucular" dedi.

Vatandaşlardan Osman Demir'de, "İlk kez caddede bu kadar çok yarasa görüyoruz. Bu zamana kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştık yarasa istilası gibi. Normal bildiğimiz yarasalardan büyük ilk kez bu kadar büyük yarasa görüyoruz "diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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