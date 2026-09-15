Kozan'da yakalanan 7 firari şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 42 noktada 400 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 17 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 71 motosiklet sürücüsüne ceza uygulayan ekipler, 34 aracı trafikten men etti.
Kaynak: AA