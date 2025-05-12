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Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 5 Firari Hükümlü Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetiminde, 3 tabanca, uyuşturucu ve birçok sürücüye ceza uygulanarak 5 firari hükümlü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Mayıs tarihlerinde 345 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Denetimlerde, 3 tabanca, bunlara ait fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 162 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 25 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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