Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetiminde, 3 tabanca, uyuşturucu ve birçok sürücüye ceza uygulanarak 5 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Mayıs tarihlerinde 345 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, 3 tabanca, bunlara ait fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 162 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 25 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel