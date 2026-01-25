Haberler

Adana'da kayıp Hatice için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hatice Kaya'nın bulunması için jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hatice Kaya'nın (16) bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
