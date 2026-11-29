Kozan'da çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yan yatan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RT 355 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 01 BHB 058 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan A.Y. ile aynı araçta bulunan İ.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.