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Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2’nci gününde

Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2’nci gününde
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YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞÜP, YARALANDIAdana’nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere destek veren Doğanalan Mahallesi Sarıağaç Küme Evleri sakini Halit Sürek, çalışma sırasında düşerek yaralandı.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞÜP, YARALANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere destek veren Doğanalan Mahallesi Sarıağaç Küme Evleri sakini Halit Sürek, çalışma sırasında düşerek yaralandı. Sürek, bölgede hazır bulunan sağlık ekibi tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sürek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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