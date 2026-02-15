Haberler

Aydın'da otlarken başını plastik bidona sıkıştıran koyun kurtarıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde otladığı esnada başını bidona sıkıştıran koyun, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mesudiye Mahallesi'nde zeytinliklerin arasında otlayan bir koyunun başı bidona sıkıştı. Yüzünü ve gözlerini kapatan bidondan kendi çabasıyla kurtarmaya çalışan koyun, başarısız oldu.

Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş hayvanı kurtardı.

Koyunun başındaki bidonun çıkarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
