Aydın'da otlarken başını plastik bidona sıkıştıran koyun kurtarıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otladığı esnada başını bidona sıkıştıran koyun, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otladığı esnada başını bidona sıkıştıran koyunun kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mesudiye Mahallesi'nde zeytinliklerin arasında otlayan bir koyunun başı bidona sıkıştı. Yüzünü ve gözlerini kapatan bidondan kendi çabasıyla kurtarmaya çalışan koyun, başarısız oldu.
Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş hayvanı kurtardı.
Koyunun başındaki bidonun çıkarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel