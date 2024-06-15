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Koyunlu köyünde asırlardır devam eden şeker atma geleneği yaşatılıyor

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Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır yaşatılan arife günlerine özgü 'şeker atma' geleneğinde büyükler, köy meydanında sandalyelere oturan çocuklara şeker dağıttı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker atma" geleneğinde büyükler, köy meydanında sandalyelere oturan çocuklara şeker dağıttı.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar, camide ikindi namazını kıldıktan sonra meydanda toplandı.

Köy dışından bayramı geçirmek için yakınlarının yanına gelenlerin de katıldığı etkinlikte büyükler, sandalyelere oturup ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata verdi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, AA muhabirine, geçmişi 6 asırdan fazla olduğu bilinen bu geleneğe ilk kez tanıklık ettiğini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördüklerini belirten Nalbant, "Muhtarlığımız geleneği yaşatmaya devam ediyor. Çocuklarla birlikte olmaktan mutlu oldum." dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Arslan, "Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan köylülerimiz, arife günü toplanıyorlar. Yüzlerce çocuğumuzla bayramı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Koyunlu Köyü Muhtarı Gürol Emir, geleneğin Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Köy nüfusuna kayıtlı olup başka yerlerde yaşayan 2 bine yakın hanenin bulunduğu bilgisini veren Emir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya şeker atmaya gelirler. Çevre yerlerden misafirlerimiz de gelir. Çocukların hepsi neşe dolu. Çikolatayı alınca daha çok seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça bu geleneğimiz sürecek."

Nurhayat Şamlı ise Almanya'da yaşadığını ve bayram için geldiğini belirterek, "Geçmişte ben de burada oturdum ve şeker topladım. Yurt dışında olduğumuz için bayramlarda gelmeye çalışıyoruz. Bugün de burada olmaktan ve küçükken yaşadığımız mutluluğu çocuklarımıza yaşattığım için mutluyum." diye konuştu.

Etkinliğe, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un yanı sıra çevre köylerin muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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