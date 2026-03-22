Haberler

Sivas'ta 'saya' geleneği ile baharın gelişi kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan saya geleneği çerçevesinde baharın gelişi, yöresel kıyafetler ve oyunlarla kutlandı. Katılımcılar, maniler söyleyerek etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı ve köy kültürünü yaşatmaya kararlı olduklarını ifade ettiler.

İlçeye bağlı Çandır köyü Leykün Mahallesi'nde kış mevsiminin bitişi ve baharın gelişi, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan saya geleneği ile kutlandı. Hayvancılık ile uğraşanlar için bereket töreni olarak da bilinen saya geleneğini yaşatan mahalle sakinleri, yöresel kıyafetler giyerek kapı kapı dolaşıp maniler söyledi, çeşitli oyunlar sergiledi. Saya oyunu hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de köy kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı. Oyun özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi gördü. Etkinlik sırasında ev sahipleri tarafından oyunculara çeşitli ikramlarda bulunulurken, toplanan ürünler ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Mahalle halkı, geçmişten günümüze taşınan bu geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek, saya oyununun gelecek nesillere aktarılması için her yıl düzenli olarak organize edildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

