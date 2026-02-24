Haberler

Köyceğiz'de heyelanın zarar verdiği su hatları yenilendi

Köyceğiz'de heyelanın zarar verdiği su hatları yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası su hatlarında yaşanan kopmalar MUSKİ ekipleri tarafından onarılıyor. Zorlu doğa koşullarına rağmen çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçen hafta etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası oluşan heyelanda zarar gören su hatları MUSKİ ekiplerince onarılıyor.

Sandıras Dağı'ndaki Pınar ve Çayhisar mahallelerine su iletimi sağlayan Darıyeri su gözünde meydana gelen toprak kayması sonucu isale hatlarında kopmalar yaşandı.

MUSKİ ekipleri zorlu doğa koşulları ve sarp araziye rağmen hava şartlarının elverişli olduğu ilk gün bölgeye giderek sahada tespit çalışması gerçekleştirdi.

Toprak kayması nedeniyle kapanan yollar kademeli olarak açılırken, gerekli iş makineleri ve yeni hatlar bölgeye sevk edildi.

Drone destekli havadan yapılan tespitlerle yüzey ve alan analizi sağlanarak müdahale süreci hızlandırıldı. Yoğun yağışların etkisini sürdürmesiyle bölgede zaman zaman yeni toprak kaymaları yaşanmasına rağmen, depolara su iletiminin sağlanması ve sürekliliğin korunması amacıyla çalışmalar titizlikle tamamlandı.

Köyceğiz Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, içme suyu kaynak alanında aşırı yağışlar sonrası büyük bir toprak kayması yaşandığını ve sarp arazide ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

Göçük sonrası mahallede kısa süreliğine içme suyu kesildiğini belirten Kanat, "Çünkü heyelan bütün hatları resmen süpürmüş, kaydırıp dağıtmış. MUSKİ ekipleri kısa sürede hatları yenileyerek su akışını tekrar sağladı. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor