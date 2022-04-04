Kovid-19 Pasifik ülkelerindeki etkisini sürdürüyor

Kovid-19 salgını, Pasifik'te yer alan ada ülkeleri Samoa, Yeni Kaledonya, Fransız Polenazyası, Tonga ve Amerikan Samoası'nda etkili olmaya devam ediyor.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Samoa'da Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı iki oldu.

Samoa Sağlık Bakanlığı, virüsten ölen kişinin, Savaii Adası'nda 31 Mart'ta Kovid-19 ve şiddetli zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 87 yaşında bir kadın olduğunu bildirdi.

Samoa'da bugüne kadar 2 bin 279 kişinin virüse yakalandığını açıklayan Bakanlık, bu vakalardan 139'unun 5 yaş altı çocuk olduğunu kaydetti.

Amerikan Samoası'nda Kovid-19'dan üç kişi daha hayatını kaybetti

Amerikan Samoası'nda Kovid-19'dan üç kişinin daha öldüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, böylece ülkede virüsten ölenlerin sayısının yediye yükseldiğini bildirdi.

Bugüne kadar 4 bin 596 kişiye Kovid-19 teşhisi konulan ülkede, 217 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Kaledonya'da Kovid-19 bugüne kadar 311 can aldı

Son haftalarda günlük vaka sayılarında düşüş görülmeye başlanan Yeni Kaledonya'da, son 24 saate 12 yeni vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 60 bin 294 olduğu ülkede, biri yoğun bakımda olmak üzere 10 kişi hastanede tedavi görüyor.

Kovid-19'un Delta varyantının Eylül 2021'de ülkeye ulaşmasından bu yana toplam 311 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Fransız Polinezyası'nda 69 yeni vaka kaydedildi

Salgının hafiflemeye başladığı ülkelerden Fransız Polinezyası'nda son 48 saatlik dönemde 68 Kovid-19 vakası daha kaydedildi.

Yoğun bakımda hasta bulunmayan ülkede, yedi kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Toplam 309 aktif vakanın bulunduğu Fransız Polinezyası'nda bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 646 kişi öldü.

Tonga'da Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler yürürlükte

Yeni vakaların görülmesi üzerine Tonga'nın Ha'apai Adası'nda bulunun tüm okullar ve devlet daireleri bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Tedbirlerin vaka sayılarını kontrol etmede faydalı olacağını belirten Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, okulların ve devlet dairelerinin kapatılmasının Sağlık Bakanlığının yakın temaslıları izleme ve Kovid-19 aşısının güçlendirici dozlarını yapılmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Bugüne kadar 9 kişinin Kovid-19'dan öldüğü Tonga'da 7 bin 127 kişi virüse yakalandı.

Pasifikte yer alan diğer ülkelerden, Papua Yeni Gine'de 640, Solomon Adaları'nda 133, Kiribati'de 13, Palau'da 6, Vanuatu'da 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.