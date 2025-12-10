Haberler

Romanya'da "11. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması" yapıldı

Romanya'da '11. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması' yapıldı
Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'nın Köstence şehrinde 'Aile Yılı' temasıyla 11. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması'nı gerçekleştirdi. Yarışmaya yaklaşık 100 öğrenci katıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'da yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Köstence'de "11. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması" düzenledi.

YEE ve Köstence İl Eğitim Müfettişliği işbirliğinde düzenlenen yarışmada, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle "aile" teması seçildi. Programa Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, Türkolog, şair ve yazar Emel Emin ve Köstence okullarındaki öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Dingiltepe, burada yaptığı açıklamada, okunan şiirlerin aile değeri üzerine olduğunu, bu tarz etkinliklerin Türk dili ve kültürünün zenginliğinin yaşatılması açısından faydalı olduğunu söyledi.

YEE Romanya Koordinatörü Yıldız da etkinliğin hem kültürel hem de eğitsel açıdan taşıdığı öneme işaret ederek, "Edebiyatımızın seçkin isimlerinin şiirlerini belirledik. Bu vesileyle şairlerimizi de tanıtmış olduk. Rumen çocuklar, soydaşlarımız ve Türkiye'den Romanya'ya gelip burada yaşayan vatandaşlarımızın çocukları da dahil 100'e yakın öğrencimiz yarışmanın finalinde ödül almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Köstence ve çevresinden farklı yaş gruplarından yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı yarışmada, Arif Nihat Asya'nın "Aile", Cahit Zarifoğlu'nun "Evimiz", Cahit Külebi'nin "Annem" ve Ziya Osman Saba'nın "Babam" isimli şiirleri okundu, ardından katılımcılara hediye takdim edildi.

