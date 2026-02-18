Lahey'de tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Ben tamamen masumum"

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, "Yaklaşık üç yıldır bu salonda savcılığın suçlamalarını dinlediniz. Gerçeği de duydunuz. Sadece tek bir gerçek var. Ben tamamen masumum." dedi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede yaklaşık 3 yıl süren davanın sonuna gelinirken, aralarında eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin de olduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının son beyanları dinlendi."

Thaçi, Kosova'daki savaş başladığında savcılığın iddia ettiği gibi ülkede kontrolü ele almaya hazırlanmadığını, İsviçre'de sınavlarına hazırlanan bir öğrenci olduğunu belirtti.

Karanlık planlar yapan tek kişinin, Arnavutları bir araya getirerek Kosova'daki direnişin ortaya çıkmasına da neden olan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic olduğunu söyleyen Thaçi, "Yaklaşık üç yıldır bu salonda savcılığın suçlamalarını dinlediniz. Gerçeği de duydunuz. Sadece tek bir gerçek var. Ben tamamen masumum." diye konuştu.

Thaçi, Kosova'daki direnişe katılımından gurur duyduğunu ve herkesin aynı şeyi yapacağını dile getirerek "Bununla gurur duyuyorum ve asla pişman değilim. Ancak bu, kahramanların ve binlerce kurbanın anısına hakarettir. Ayrıca yakın iş birliği yaptığımız NATO'nun çabalarına da hakarettir." dedi.

Suçlamaların çok ağır olduğunu vurgulayan Thaçi, şöyle konuştu:

"Savaş sırasında saatten saate, günden güne hayatta olup olmayacağımı bilmiyordum. Ailemi, eşimi ve yeni doğan oğlumu görüp göremeyeceğimden emin değildim. Kosova'da kontrol sağlamayı hayal etmek bir yana, Kosova tamamen işgal altındaydı. Hayatta kalmış olmamız şanstı. Özgürlük için hayatımı riske atmak üzere vatanıma döndüm. Hangi kontrolden söz ediliyor? Kontrol ve güç, Slobodan Milosevic'in demir ellerindeydi."

Savcılığın Milosevic döneminden kalma "uydurma" tanıklıkları göklere çıkardığını ve gerçeği görmezden geldiğini savunan Thaçi, savaş sırasında Kosovalı Arnavut savaşçıların mahkumlardan organ topladığı yönündeki iddiaları "Rus ve Sırp propagandası" olarak nitelendirerek reddetti.

Sırplara evlerinde kalmaları ve Kosovalılarla birlikte bir hayat kurmaları çağrısında bulunduğunu anlatan Thaçi, bunun kendisi için kolay olmadığını belirterek "Yapabileceğim en doğru ve en uygun şey buydu. Kosova, kişisel kaderimden daha önemliydi. Bu süre zarfında sahip olduğum tek güç, sesimin gücüydü; sesimi ülkemde çok etnikli ve hoşgörülü bir toplumu teşvik etmek için kullandım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkında 45'er yıl hapis cezası talep etmişti.

Öte yandan, Thaçi'nin, tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci davasının bu ayın sonlarında başlaması öngörülüyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.