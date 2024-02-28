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Eski Yugoslavya'da Türklük davası için söyleşi düzenlendi

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Eski Yugoslavya'da 76 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde söyleşi düzenlendi. Söyleşide, Yücel Teşkilatı, haksız ve hayali itham ile gerekçelerle dönemin rejimi tarafından idam edilen Yücelciler hakkında bilgiler verildi.

Eski Yugoslavya'da 76 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde söyleşi düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Prizren YEE'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve "Yücelciler - Yugoslavya'da Gizli Türk Teşkilatı" kitabının yazarı araştırmacı-yazar Eren Atala Eriş'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan ve YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Söyleşide, Yücel Teşkilatı, haksız ve hayali itham ile gerekçelerle dönemin rejimi tarafından idam edilen Yücelciler hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın katılımıyla Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde "Yücelciler Köşesi" hizmete açıldı.

Yücel Teşkilatı

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

Teşkilata 1945'te "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesinde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesine giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılma çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi. Diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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