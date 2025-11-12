Haberler

Kosova'da Prof. Dr. Nimetullah Hafız'a vefa programı düzenlendi


Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Balkan Türkolojisi alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Nimetullah Hafız için vefa programı yapıldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Balkan Türkolojisi alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Nimetullah Hafız için vefa programı yapıldı.

Prizren'in merkezindeki "DokuKino" salonunda düzenlenen etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Prof. Dr. Nimetullah Hafız ve ailesinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tören, Hafız'ın çalışmaları ve hayatı hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmalarında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

YTB Başkan Yardımcısı Kazancı, yaptığı konuşmada, Türkçenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda uzun yıllardır birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Hayatını Türkçenin öğretilmesine ve yaşatılmasına vakfetmiş abidevi isimlerden biri de Nimetullah Hafız hocamızdır. YTB olarak 2023 yılında kendisine Türkiye Mezunu kimliği dolayısıyla 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim etmekten büyük gurur duyduk. Türkoloji alanında yaptığı çalışmalar bizler için her zaman ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kazancı, YTB olarak söz konusu büyük isimlerin çalışmalarını hatırlatan ve gelecek nesillere taşıyan proje ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

"Hafız, Türklerin Balkanlar'daki varlığının devam etmesi için çalışan kıymetli büyüklerimizin başında geliyor"

TİKA Başkanı Eren de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkan coğrafyasında Türklük mücadelesinin, Türk varlığının devam ettirilmesi ve yeşertilmesinde çok önemli isimlerin katkısı olduğunu kaydetti.

Nimetullah Hafız'ın Balkan Türkleri ve Türkolojisinin hafızasını oluşturduğuna dikkati çeken Eren, "Balkanlar'ın dört bir tarafında, Kuzey Makedonya'da, Kosova'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da Türkçe yazarak, Türkçe düşünerek, Türkçe düşleyerek, Türkçe hayal kurarak bu topraklardaki Türklerin varlığının devam etmesi için çalışan çok kıymetli büyüklerimiz var ve Profesör Nimetullah Hafız hocamız bu isimlerin başında geliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Angılı ise konuşmasında Hafız'ın Türkoloji ilmi ve akademik dünyaya bulunduğu önemli katkıların yanı sıra Balkan Türklüğü ve Türk dünyasına da çok ciddi milli katkılar sunduğuna vurgu yaptı.

Bakan Damka da Hafız'ın Kosova'daki Türk toplumunun Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtılmasında büyük hizmetleri olduğunu dile getirdi.

Nimetullah Hafız da bir konuşma yaparak desteklerinden ötürü YTB'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinlik, düzenlenen panel oturumu ve plaket takdimiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında YTB'nin desteği, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) ile yakın işbirliğiyle hazırlanan, iki ciltten oluşan ve Hafız'ın yaşam öyküsü, akademik serüveni ve Balkan Türkolojisine kazandırdığı değerleri ile Türk dili, edebiyatı ve kültürüne dair özgün akademik makaleleri bir araya getirerek onun bilimsel etkisini kapsamlı biçimde ele alan "Prof. Dr. Nimetullah Hafız Armağanı" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Balkan Türkolojisi alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Nimetullah Hafız'a adanan eser araştırmacılar, Türkoloji ve Balkanoloji alanında çalışan akademisyenler, öğrenciler ve kültürel miras üzerine çalışan tüm ilgililer için zengin bir başvuru kaynağı sunmasının yanı sıra Balkanlar özelinde Türkoloji disiplininin tarihsel derinliğini ve dönüşümünü belgeleyen bir kültürel hafıza çalışması olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
