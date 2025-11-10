Kosova'da 'Dünü ve Bugünüyle Tarih, Toplum ve İnanç' Paneli Gerçekleştirildi

Kosova'nın başkenti Priştine'de "Dünü ve Bugünüyle Kosova'da Tarih, Toplum ve İnanç" konulu panel gerçekleştirildi.

Priştine'deki Priştine İslami İlimler Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen panele Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, YTB'nin desteğiyle TDPV yürütücülüğünde, Priştine Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarının bir ürünü olan, Türkçe ve Arnavutça dillerinde hazırlanmış "Dünü ve Bugünüyle Kosova'da Tarih, Toplum ve İnanç" kitabının tanıtımı da yapıldı.

YTB Başkanı Turus, burada yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarının en kıymetli parçalarından biri olan Kosova'da bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Kosova'nın, zengin tarihi geçmişi ve stratejik konumuyla Balkanlar'ın mümtaz bir parçasını oluşturduğunu belirten Turus, "Burada yaşayan her topluluk, ortak bir geçmişin, müşterek bir kültürün mirasçısıdır. Kosova, kültürümüzün yankısının hala duyulduğu, tarihimizin sesini bugüne taşıyan bir diyardır." dedi.

YTB olarak 2010 yılından bu yana Balkanlar'a ve bilhassa Kosova'ya özel bir ehemmiyet atfettiklerine dikkati çeken Turus, şöyle konuştu:

"Çünkü Balkanlar bizim için bir tarih sahnesi değil sadece, bir aidiyet alanı, bir kültür havzasıdır. 15 yıl boyunca Başkanlığımızca Kosova'da 70 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, bilimden sanata, eğitimden yayıncılığa, kültürel hareketlilikten sosyal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kosova'ya yönelik çalışmalarımız, yıllar içinde çok farklı alanlara dokunan projelerle derinlik kazanmıştır. Bu projelerin her biri, bir yönüyle bilgiye, bir yönüyle sanata, bir yönüyle de insana uzanan köprüler kurmuştur."

Konuşmasında Türkiye burslarına da değinen Turus, 1992'den beri 2 bin 382 Kosovalı öğrencinin Türkiye bursları kapsamında desteklendiğini ve 300'e yakın öğrencinin halen eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Turus, etkinlik kapsamında tanıtımı gerçekleştirilen "Dünü ve Bugünüyle Kosova'da Tarih, Toplum ve İnanç" isimli eserin Kosova'nın tarihi arka planını, toplumsal yapısını, inanç örgütlenmelerini, ulus kimliği süreçlerini ve etnik-dini dengelerini hem yerel hem küresel perspektiften incelediğini sözlerine ekledi.

TDPV Başkanı Çalışkan da etkinlik kapsamında tanıtılan eserin YTB'nin değerli desteği ve seçkin akademisyenlerin titiz çalışmalarıyla hazırlandığına dikkati çekerek, "Her satırı Kosova'nın tarihi birikimini, toplumsal dokusunu, inanç dünyasını ve kültürel kimliğini anlamaya yönelik derin bir gayreti yansıtmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Angılı ise konuşmasında Türk milletinin kalbinde Kosova'nın yerinin son derece büyük olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün kurumlarıyla Kosova'nın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Murat Önsoy, Dr. Abdulkadir Durguti, Raif Vırmiça ve İslam Hasani'nin konuşmacı olarak yer aldığı, "Kosova ve Dış Gerçeklikler: Devletin Uluslararası Sisteme Entegrasyon Kabiliyeti", " Kosova'da Selefi Örgütlenmelerin Dini Hayat ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Yansımaları", "18. ve 19. Yüzyılda Tasavvufi Hareketler Bağlamında Kosova Toplumunun Kimlik ve Oluşumunda Melamiliğin Rolü ve Etkinliği" ile "Kosova'da Din Eğitiminin Mevcut Durumu" konularını ele alan bir oturum düzenlendi.