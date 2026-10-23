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Kosova Başbakanı Kurti, NATO üyeliğini savunma hedefi olarak açıkladı

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin savunma hedefleri arasında NATO üyeliğinin bulunduğunu söyledi. Priştine'deki törende Kurti, orduya 1 milyar avronun üzerinde yatırım hedeflediklerini belirtirken göreve başlayacak 515 yeni asker yemin etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin savunma alanındaki hedeflerinden birinin NATO'ya üyelik olduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, Kosova Güvenlik Gücüne (FSK) katılan askerlerin mezun olması vesilesiyle FSK'nin başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen törene katıldı.

Kurti, törendeki konuşmasında, hükümetinin görev süresi boyunca orduya 1 milyar avronun üzerinde yatırım yapmayı hedeflediğine işaret ederek, FSK'nin geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Kosova'nın savunma alanındaki hedeflerinin açık olduğunu belirten Kurti, bunların arasında "vatan savunması ile ülkesinin NATO'ya üye olmasını" öne çıkardı.

Göreve başlayacak 515 yeni askerin vatanlarına hizmet etmeyi seçtiğini vurgulayan Kurti, "Sevgili askerler, yolculuğunuza bugün özgürlüğümüzün birçok neslin çabalarının sonucu olduğunu, ülkemiz için her şeylerini veren insanların fedakarlıklarıyla elde edildiğini derinden bilerek başlıyorsunuz." diye konuştu.

Kurti, savunma sanayisi ürünü üretmek isteyen özel sektör şirketlerine destek vereceklerine dikkati çekerek, Kosova'nın yıl sonuna kadar mühimmat üretimine başlayacağını bildirdi.

Törende yapılan konuşmaların ardından göreve başlayacak yeni askerler yemin etti.

Kosova'da ve sınır ötesinde kriz yönetimi operasyonlarını yürütmesi, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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