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Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, Edirne'deki Sağlık Müzesi'ni gezdi

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Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, işbirliği protokolünün imza töreni için geldiği Edirne'de Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdi. Ziyarette Damka'ya Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler eşlik etti, Delilik Mevsimi romanı takdim edildi.

Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasında, Kosovalı sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza töreni için Edirne'ye gelen Damka ve beraberindeki heyet müzeyi ziyaret etti

Kosova Hastane, Klinik ve Üniversite Hizmetleri Sağlık Birimi Müdürü Dr. Ardian Shefkiu ile Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka'nın da yer aldığı heyete, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki üniversite heyeti eşlik etti.

Müzenin tarihçesi, darüşşifanın geçmişteki işlevi ve müzenin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği ziyareti sırasında müzede açık bulunan Cemil Şahin ve Saime Güler'in fotoğraf sergisini de inceleyen Damka'ya, Müze Sorumlusu Enver Şengül tarafından, 17. yüzyıl Edirne Darüşşifası'nda geçen bir kara sevda hikayesini konu alan "Delilik Mevsimi" adlı romanı takdim edildi.

Kaynak: AA
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