Tokat'ın Erbaa ilçesinde paniğe neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Korkutan yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde paniğe neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Sağlık Caddesinde yaşandı. Ev sahibi Murat Sezgin evinin bahçesine yılan girdiğini fark etti. Sezgin itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan yılan bir çuvala yerleştirilerek ormanlık alana götürüldü. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ki yılan itfaiye ekiplerince ormanlık alanda doğaya bırakıldı.