Haberler

Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız İç Birlikleri Komutanı Alıbayev ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız İç Birlikleri Komutanı Alıbayev ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korgeneral Murat Bulut, resmi temaslar için Bişkek'te Kırgız İç Birlikleri Komutanı Albay Damir Alıbayev ile görüştü. Görüşmede işbirliği ve tecrübe paylaşımı ele alındı; Bulut, inceleme ve tatbikatın ardından Kırgız askerlerinin eğitimi ve teknoloji kullanımından memnuniyet duydu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti.

Korgeneral Bulut, temasları kapsamında Kırgızistan İçişleri Bakanlığı İç Birlikleri Komutanlığında Komutan Albay Damir Alıbayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı ve ortak ilgi alanlarındaki etkileşimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bulut ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından birlik alanında incelemelerde bulunarak, askerlerin teçhizat, kıyafet ve hizmet araçlarını yerinde inceledi.

Program kapsamında, askerler tarafından zanlıların etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonel tatbikat ve gösteri düzenlendi.

Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgız askerlerinin eğitim seviyesini, teknoloji kullanımını ve asayiş için sergilediği adanmışlığı görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

Mağdurlara rekor ödeme yapılacak, net tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Günlerdir vurulan ülkenin lideriyle görüştü: Yanınızdayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı!
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura

Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura
Bursa'da 56 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motokurye Mehmet Açık'ın cenaze aracına meslektaşlarından eskort

56 gün direndi! Meslektaşları onu son yolculuğuna böyle uğurladı