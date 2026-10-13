Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız İç Birlikleri Komutanı Alıbayev ile görüştü

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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti.

Korgeneral Bulut, temasları kapsamında Kırgızistan İçişleri Bakanlığı İç Birlikleri Komutanlığında Komutan Albay Damir Alıbayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı ve ortak ilgi alanlarındaki etkileşimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bulut ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından birlik alanında incelemelerde bulunarak, askerlerin teçhizat, kıyafet ve hizmet araçlarını yerinde inceledi.

Program kapsamında, askerler tarafından zanlıların etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonel tatbikat ve gösteri düzenlendi.

Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgız askerlerinin eğitim seviyesini, teknoloji kullanımını ve asayiş için sergilediği adanmışlığı görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA