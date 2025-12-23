Ordu'da sokak köpeklerinin saldırdığı karaca öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı karaca, öldü. O anlar bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık'ta Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpekleri, yiyecek bulmak için mahalleye inen bir karacaya saldırıp, kovaladı. Mahallelinin olayı fark etmesi sonucu, sokak köpekleri bölgeden uzaklaştırıldı. Karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü. O anlar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.