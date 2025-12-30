Ordu'da fındık bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir hafif ticari aracın fındık bahçesine devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde hafif ticari aracın fındak bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.G yönetimindeki 52 ACP 165 plakalı hafif ticari araç, Tepe Mahallesi Köyceğiz Küme Evleri mevkisinde fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel