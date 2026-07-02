Korgan'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Dip Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.