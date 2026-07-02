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Korgan'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Korgan'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dip Mahallesi'nde meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen yangında çatıda hasar oluştu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Dip Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / İlyas Adaş
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