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Bahreyn Kalkanı Tatbikatı Başladı

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Bahreyn Kalkanı" ortak askeri tatbikatı başladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Bahreyn Kalkanı" ortak askeri tatbikatı başladı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, "Bahreyn Kalkanı" ortak askeri tatbikatının ilk aşaması sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, KİK ülkeleri arasındaki ortak askeri operasyonları güçlendirmek, tecrübe paylaşımında bulunmak ve askeri çalışma sistemlerini değerlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ortak operasyonel senaryoların yanı sıra sahada entegre uygulamaların da gerçekleştirildiği tatbikatta, komuta ve kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi, askeri harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve katılımcı birliklerin her türlü tehdide karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, tatbikatla ortak Körfez savunması ve caydırıcılığının güçlendirilmesi, KİK üye ülkelerinin silahlı kuvvetleri arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilerek bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Tatbikat 30 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA
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