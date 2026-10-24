Körfez güvenliği ve müzakereler Fidan-Al Sani telefon görüşmesinde ele alındı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

Kaynak: AA