Körfez'de Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında İlk Duruşma

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler S.G. ve B.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Söz verilen sanık E.T, işletmenin ramazan ayı boyunca kapalı olduğunu, arife günü gelen gıda ürünlerini bayramın birinci ve ikinci günü kullandıklarını söyledi.

E.T., gıdaları temin ettikleri firmanın kusurlu olduğunu öne sürerek, olayda kasıt bulunmadığını savundu.

Zehirlenenler arasında oğlu ve bir çalışanının da bulunduğunu belirten E.T., tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık K.Y. de E.T. ile benzer yönde ifade vererek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki B.A., bayramın üçüncü günü işletmeden döner yediklerini, gece saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını söyledi.

Ertesi gün iş yerinde fenalaştığını anlatan B.A., başvurduğu hastanede 2 gün ilaç tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Diğer müşteki S.G. ise bayramın ilk günü arkadaşıyla aynı işletmeden döner aldıklarını belirterek, "Sonra bende kusma ve ishal başladı. Ateşim çıktı, daha kötü olmaya başladım. 3 gün yoğun bakımda, 12 gün izole odada kaldım. Psikolojik olarak kötü etkilendim. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, çok sayıda kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 999 kişinin hastanelere başvurduğu belirtilen iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.