Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden Çin Askerlerinin Naaşları Çin'e Getirildi

Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden Çin Askerlerinin Naaşları Çin'e Getirildi
Güncelleme:
1950-1953 Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden 30 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı, Güney Kore'den Çin'e getirildi. Naaşlar, Y-20 nakliye uçağı ile Liaoning eyaletine ulaştı.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Uçaktan görüntüler

ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 30 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı cuma günü Güney Kore'den Çin'e getirildi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 30 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı cuma günü Güney Kore'den Çin'e getirildi.

Hayatını kaybeden askerlerin naaşlarını ve 267 adet kişisel eşyalarını taşıyan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait bir Y-20 nakliye uçağı, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Taoxian Uluslararası Havalimanı'na indi.

2014 yılından bu yana Çin ve Güney Kore, Güney Kore'de bulunan 1.011 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşlarının gönderilmesi ile ilgili 12 teslimatı tamamladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
