Kore Gazisi Mustafa Korkmaz Finike'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenle aile mezarlığında toprağa verildi. Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Turunçova Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.