Kore Gazisi Kemal Kolbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trabzon'un Maçka ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Kemal Kolbaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene yerel yönetim yetkilileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kolbaş için Mataracı Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kolbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Yıldırım ve beraberindekiler, Kolbaş'ın ailesine başsağlığı dileyerek, tabutuna sarılan Türk bayrağını oğlu Murat Kolbaş'a teslim etti.