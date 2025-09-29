Haberler

Kore Gazisi Kemal Kolbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Kemal Kolbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Kemal Kolbaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene yerel yönetim yetkilileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Kemal Kolbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Kolbaş için Mataracı Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kolbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Yıldırım ve beraberindekiler, Kolbaş'ın ailesine başsağlığı dileyerek, tabutuna sarılan Türk bayrağını oğlu Murat Kolbaş'a teslim etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.