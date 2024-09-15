Üye Girişi
Haberler

94 Yaşındaki Kore Gazisi Bozo Kemerli, Vatan Borcunu Gururla Yerine Getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bozo Kemerli, Kore gazisi olmanın gururunu yaşıyor. 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Kemerli, zorlu deniz ve kara yolculuğunun ardından cephede 6 ay görev yaptı. Görev süresince savaşa girmeyen Kemerli, Türkiye'ye döndüklerinde halk tarafından coşkuyla karşılandıklarını belirtti ve vatan için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bozo Kemerli, Kore gazisi olmanın gururunu yaşıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 13'üncü bölümünde, Elazığlı gazi Bozo Kemerli'nin anılarına yer verildi.

Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde küçük bahçe işleriyle uğraşarak hayatını sürdüren, 8 çocuk ve 25 torun sahibi Kemerli, 1950 yılında vatani görevini yapmak üzere İstanbul Alemdağ Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki birliğine, oradan da İzmir Seferihisar'daki jandarma birliğine katıldı.

Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulu'nun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen birliğin içerisinde yer alan Kemerli, 1951 yılının ilk aylarında Kore'ye gönderildi.

"25 gece deniz yolculuğunun ardından Kore'ye vardık"

Kore yolculuğunu dün gibi hatırlayan Kemerli, AA muhabirine, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askerlik görevini er olarak yaptığı sırada Kore Savaşı için görevlendirildiğini, memleketinde geçirdiği 20 günlük iznin ardından Güney Kore'ye sevk edildiklerini belirtti.

Ailesinin Kore Savaşı'na gideceğini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını, kendisini dualarla uğurladıklarını ifade eden Kemerli, "Bizi gemiye bindirdiler, 25 gece deniz yolculuğunun ardından Kore'ye vardık. Gemiden indikten sonra 1 gece de trenle yol gittik. Trenden indikten sonra 2 saat arabayla yol katettik. Orada belirli bir bölge vardı, oraya vardık. Gittiğimiz bölgede Kore askerleri de vardı, onları da gördük." dedi.

Kemerli, uzun ve yorucu geçen bir yolculuğun ardından ulaştıkları cephenin dağlık ve ormanlık bir alan olduğunu, zorlu şartlarda görev yaptıklarını dile getirdi.

"6 ay cephede kaldık"

Kore Savaşı'nın ikinci yılında cepheye katıldıklarını belirten Kemerli, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz cephede bizden önce gelen Türk askerleri de vardı. Bizden önce gelen birinci ve ikinci kafile harbe girdi, çok asker öldü. Cephede 1 ay durduk, bizden önce gelenler 1 ay sonra Türkiye'ye geri gönderildiler, onların yerini biz aldık. Cephede bekleyip nöbet tutuyorduk, 6 ay çadırda yattık. Cephede kaldığımız sürede bize emir gelmediği için direkt savaşa girmedik, 6 ay cephede kaldık, 6 ay da geri hizmette bulunduk. Nasip olmadı, savaşa girmedik, geri döndük."

Kemerli, sağ salim yurda döndükleri için mutlu olduklarını ancak savaşta şehit olan Türk askerleri olduğunu, bunun acısını hissettiklerini söyledi.

Türkiye'ye vardıklarında limanda halkın kendilerini sevgiyle karşıladığını, ülkesinin verdiği görevi yerine getirmenin gururunu yaşadığını anlatan Kemerli, "Vatan için her daim canımızı vermeye hazırız, gönderseler yine gideriz, başka yolu yoktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Kovancılar Türkiye Kültür Güncel Kore

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafları ortaya çıktı

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title