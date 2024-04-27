Koray Aydın: İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında konuştu

HABER: MERVE GÜVEN - OGÜN AKKAYA - KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın, olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmasında "Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir değerlendirmede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecektir. Sayın Genel Başkanımız bu olumsuz tablonun farkındadır. Genel Başkanımızın olağanüstü kurultay yolunu açması ve kendisinin de aday olmaması demokratik bir olgunluktur. Örnek bir tavırdır. Şimdi sıza sizlerdedir" dedi.

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayı devam ediyor. 5 adayın yarıştığı kurultadya genel başkan adayları konuşmalarını yaparak delegelere seslendi. İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın "İyiler kolkola Koray Aydın'la" sloganları, ıslıklar ve alkışlarla kürsüye çıktı.

Genel Başkan Adayı Koray Aydın, konuşmasında; "Bugün bu salona baktığımda yüreği pırıl pırıl gençleri, güçlü kadınları, pek çok zorluğa göğüs germiş ama yıkılmamış mert, cesur ve başı dik İYİ Parti ailesini görüyorum. Değişimin iyi geleceğine olan inancınızın size dayanak olduğunun farkındayım. Yeniden şahlanacağımıza Ayağa kalkacağımıza eminsiniz. Sizlerle aynı inanca ve karara sahip olduğum için genel başkan adayı olarak bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÜLKENİN KADERİNİ İKİ DUDAĞININ ARASINA HAPSETTİ"

"Son 22 yıldır haktan, hukuktan, adaletten ve özgürlüklerden uzaklaşmış, vatandaş açlık ve sefalette boğuşurken şatafat ve lükse düşmüş halktan kopuk bir iktidarla karşı karşıya kaldık. 22 yıldır bazen milliyetçiliği ayaklar altına alan, sıkışınca seçim kazanabilmek için milliyetçilerin ayağına kapanan bir iktidar tarafından yönetildik. İktidar ve ucube sistem cumhuriyetimizin temel değerlerini hiçe saydı. Ülkenin kaderini iki dudağının arasına hapsetti. Bu ucube sistem kuvvetler ayrılığını, kuvvetler birliğine dönüştürdü. Türkiye'yi bu iktidara bırakmayacağız. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız.

"DURUM MUHASEBESİ YAPMAMIZ ELZEM VE KAÇINILMAZ"

İYİ Parti kurultayımızı, maalesef bir seçim başarısızlığının ardından gerçekleştiriyoruz. 2019 seçim başarımızı geride bıraktığımız 2024 yerel seçimleriyle taçlandırabilir, günümüze de güç katabilirdik. Türk siyasetinin anahtar partisi olma konumumuzu koruyabilir ve iktidar yürüyüşümüzü sürdürebilirdik. Genel Başkanımız Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partimiz sarsılmıştır. Bu sarsıntıyı en az hasarla atlatabilmek için bir durum muhasebesi yapmamız elzem ve kaçınılmazdır.

"ACİL BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNMAZSAK KÖTÜ TABLO SÜREKLİ HALE GELECEK"

Ne oldu da oyu yüzde 20'lerle anılan partimiz yüzde 4'lere geriledi. Ne oldu da Ankara'da yüzde 13 olan oyumuz yüzde 0,9'a düştü. Ne oldu da İstanbul'da yüzde 8 olan oyumuz yüzde 0,6'ya düştü. Elbette yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Elbette İYİ Parti'nin asıl oyu bu değil. Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir değerlendirmede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecektir. Sayın genel başkanımız bu olumsuz tablonun farkındadır. Genel başkanımızın olağanüstü kurultay yolunu açması ve kendisinin de aday olmaması demokratik bir olgunluktur. Örnek bir tavırdır. Şimdi sıra sizlerdedir. Partimizi derlemek, toparlamak ve iktidar hedefine kenetlemek için gereken bilgi, birikim ve enerjiyi kendime fazlasıyla görüyorum. Çünkü arkamda sizler varsınız. Partimiz en kısa sürede toparlanacak ve gençler ile idare edilecek. İktidara taşınacaktır. Bu bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Size İYİ Parti'nin iktidarını vaat ediyorum."