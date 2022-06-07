Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor - Haberler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinde yapılan rafting turları yoğun ilgi görüyor. Sabah ve öğle turlarında suya indirilen 3 bin bot, turistlerin eğlence anları ile birlikte renkli görüntüler oluşturuyor.

Kent merkezi ile ilçelerindeki turistik tesislerde tatillerini geçirenler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapıyor. Rafting botlarının ziyaretçilerle dolup, taştığı Köprülü Kanyon'u, Rusların yanı sıra İran ve Avrupa'dan gelen turistler de tercih ediyor. Rafting yapmak isteyen turistler, profesyonel rehberlerin yardımıyla rotada ilerliyor. Turistler, Köprülü Kanyon'un farklı noktalarında akıntıların oluşturduğu dalgaların arasından sıyrılarak, su içindeki akıntı ve girdapları aşıyor. 7 ile 10 kilometre arasında değişen rafting parkuru üzerindeki mola istasyonları ise kürek çekmekten yorgun düşenlere dinlenme imkanı sağlıyor.

Rafting heyecanı yaşayan Rus turist Oksana Miyoza ise "Çok eğleniyorum. Kimi zaman heyecanlandım, kimi zaman korktum ama çok güzel zaman geçiriyorum" diye konuştu.