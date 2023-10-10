Köpekler Zehirli Et Yüzünden Öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çiftliğin içine atılan zehirli olduğu üzerinde durulan etten yiyen 5 Kangal köpeğinden 3'ü öldü, 2'si ise tedaviye alındı. Ölen köpekler ve atılan et parçasından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çiftliğin içine atılan zehirli olduğu üzerinde durulan etten yiyen 5 Kangal köpeğinden 3'ü öldü, 2'si ise tedaviye alındı. Ölen köpekler ve atılan et parçasından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay, Stat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Ali Özmen, sahibi olduğu çiftlikteki 5 Kangal köpeğinin yerde hareketsiz halde olduğunu fark ederek hemen veterinere haber verdi. Veteriner yaptığı incelemede köpeklerden 3'ünün öldüğünü belirledi, diğer 2'si tedaviye alındı. Yapılan incelemede ise köpeklerin, çiftliğe atılan et parçalarını yediği belirlendi. Ali Özmen de, atılan etlerin zehirli olabileceği ihtimali üzerine polise giderek şikayette bulundu. Köpekler ve atılan et parçasından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Köpeklerinin zehirlendiğini söyleyen Özmen, "Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Çiftliğimde 5 adet Kangal cinsi çoban köpeklerim, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan et parçalarından yemişler. Sabah köpeklerimizin hareketsiz yattığını görünce hemen yanlarına gittim. Veteriner çağırdık, 3'ünün öldüğünü belirlendi, 2'si de tedaviye alındı. Polise gidip şikayetçi oldum. Bu nasıl vicdansızlıktır, anlamadım" dedi.

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