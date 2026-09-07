45 Kiloluk Köpeğin Rahminden 6 Kilo 750 Gram Enfeksiyonlu Kitle Çıkarıldı

ADANA'da iştahsızlık ve karın bölgesinde büyüme şikayetiyle veteriner kliniğine götürülen 45 kilo ağırlığındaki Cane Corso cinsi köpek Şila'nın rahminden, 6 kilo 750 gram enfeksiyonlu kitle çıkarıldı. Ameliyatı yapan veteriner hekim Mete Betin, "Evcil hayvanlarda karında hızlı büyüme, aşırı su tüketimi ve halsizlik gibi şikayetler fark edilmezse rahim büyümeye devam eder ve iltihap rahim duvarını patlatarak ölüme yol açabilir" dedi.

Seyhan ilçesinde oturan Caner Tok, 45 kilo ağırlığındaki Cane Corso cinsi köpeği Şila'yı, iştahsızlık ve karın bölgesinde büyüme şikayetiyle veteriner kliniğine götürdü. Yapılan tetkiklerde, 6 yaşındaki Şila'nın rahminde enfeksiyon olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Şila'nın rahminden 6 kilo 750 gram ağırlığında enfeksiyonlu kitle çıkarıldı.

'VÜCUDUNUN YÜZDE 15'İ AĞIRLIĞINDAKİ KİTLEYİ ÇIKARDIK'

Ameliyatın ardından açıklama yapan veteriner hekim Mete Betin, hastalığın seyri ve ameliyat süreci hakkında bilgi verdi. Şila'nın sağlığına hızla kavuştuğunu belirten Betin, "Şila, karnında şişkinlik şikayetiyle bize geldi. Rahatsızlığını fark edince hemen röntgenini çektik. Röntgende boğum boğum bir görüntü vardı ve enfeksiyon olduğunu tespit ettik. Ameliyata başladıktan sonra rahmin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan enfeksiyonu, zorlu bir ameliyat sürecinin ardından aldık. Ameliyat sonrasında bu büyük parçayı tarttığımızda yaklaşık 6,5 kilogram olduğunu gördük. İçi iltihap ve enfeksiyonla dolu bir uterusla karşılaştık. Köpeğin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 15'i kadar olan çok ciddi bir parçayı vücudundan uzaklaştırdık. Ameliyat başarılı geçti ve köpeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.

'EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKAT ETMELİ'

Evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarının karnında şişkinlik veya kitle tespit etmeleri halinde sağlık durumunu ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Betin, "Hastalığın iki temel sebebi var. Birincisi hormonal sebepler, ikincisi ise bakteriyel enfeksiyonlar. Dışarıdan tüketilen besinlerden kapılan bir hastalık olabileceği gibi çiftleşme sırasında da bulaşabilir. Vatandaşlar, evcil hayvanlarında karında hızlı büyüme, aşırı su tüketimi ve halsizlik gibi şikayetler olduğunu fark ederlerse veteriner hekimlere başvursunlar. Eğer fark edilmezse rahim büyümeye devam eder ve içerideki iltihap rahim duvarını patlatarak ani sepsis ve akut ölüme kadar varabilecek ciddi bir tabloya yol açabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde köpeğin mutlaka veteriner hekime götürülmesi gerekiyor. Bu tür hastalıklar genellikle gizli seyredebilir. Bizim avantajımız, kandaki enfeksiyon çok fazla yükselmeden belirtilerin ortaya çıkmış olmasıydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı