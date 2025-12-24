Haberler

Köpek saldırısında yaralanan vaşak hayata tutundu

Güncelleme:
Burdur'da köpek saldırısı sonucu yaralanan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde başarılı bir tedavi sürecinin ardından rehabilitasyona alındı ve iyileşme süreci devam ediyor.

BURDUR'da köpek saldırısı sonucu yaralanan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde yapılan tedavi ile hayata tutundu. Göğüs travması geçirdiği ve sol ön bacağında parçalı kırıklar olduğu tespit edilen vaşak, rehabilitasyon sürecine alındı.

Burdur'da ağustos ayında bir köyde kümese girdiği sırada köpek saldırısı sonucu yaralanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ön muayenede göğüs travması geçirdiği ve sol ön bacağında çoklu kırıklar tespit edilen 3 yaşındaki erkek vaşağın ilk müdahale sonrası tedavisine başlandı. MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çınar ve ekibi tarafından tedavisi tamamlanan vaşak, rehabilitasyon sürecine alındı.

KIRIKLARA İMPLANT TEDAVİSİ

Doç. Dr. Harun Çınar, 16 Ağustos 2025 tarihinde hastaneye ulaştırılan vaşağın solunumunun hayati derecede etkilendiğini belirterek, "Uygulanan yoğun medikal tedavinin ardından vaşağın solunum fonksiyonlarında belirgin bir iyileşme sağlandı. Yaklaşık 5 günlük takip ve stabilizasyon sürecinin ardından yapılan ayrıntılı klinik ve radyolojik incelemelerde ise sol ön bacağında, radius ve ulna kemiklerini kapsayan çoklu ve komplike kırıklar tespit edildi. Kırıklar, cerrahi yöntemlerle ve çeşitli implantlar kullanılarak başarıyla tedavi edildi" dedi.

'ŞU AN OLDUKÇA İYİ'

Vaşağın günlük bakım, beslenme ve ilaç tedavilerinin düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirten Doç. Dr. Çınar, etobur bir tür olan hayvanın her gün etle beslendiğini ve sürece uyum sağladığını söyledi. Rehabilitasyon sürecinde iştah kaybının olumsuz bir gösterge olabileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Çınar, "Hastamızın iştahı ve genel durumu şu an oldukça iyi. Tedaviye verdiği olumlu yanıt, iyileşme sürecinin doğru ilerlediğini gösteriyor" diye konuştu. Yaklaşık 45 günlük bir rehabilitasyon sürecinin ardından implantların çıkarılacağı ve vaşağın yeniden doğal yaşam alanına salınmasının planlandığı belirtildi.

