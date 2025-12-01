Köpeği Sitesinde Tasmasız Gezdiren Tuğçe Özbek Erol'un Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tuğçe Özbek Erol'un pitbull cinsi köpeğini tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde basketbol sahasında gezdirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çocukların köpeği korkuyla izlediği anlar dikkat çekti.
KÖPEĞİ SİTEDE GEZDİRİRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel