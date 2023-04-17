Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel saldırı iddiasıyla gözaltı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kaybolan sokak köpeğini, sürükleyip kullandığı servis otobüsüne bindirdiği tespit edilen O.Ü. gözaltına alındı. Köpekten 3 gündür haber alamadıklarını belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz" dedi.

Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan şoför O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, servis aracına aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servise alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı.

Şüpheli O.Ü.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.