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Köpeğe eziyet eden şüpheli yakalandı

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Kırşehir'de çaldığı köpeğe eziyet eden Afganistan uyruklu şüpheli, görüntüleri sahibine gönderince polis tarafından yakalandı.

KIRŞEHİR'de, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp, eziyet eden Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan (32), bu anları cep telefonu ile kaydedip sahibine yolladı. Köpeğin sahibinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi. Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim Gholami Aslan olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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