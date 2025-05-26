Konyalı Zanlı Eşini Bıçakla Öldürdü, Tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçakla öldüren İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, tartışma sonrası gerçekleşti.
Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede, tartıştığı eşi N.Ö'yü (41) bıçaklayarak öldüren İ.Ö'nün (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam çıkan tartışmada İ.Ö, karısını bıçakla yaralamış, N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı ise 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmuş ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel