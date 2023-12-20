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Konyalı John Wick: Ömer Aslan

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Konya'da yaşayan Ömer Aslan, Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aslan, Konya'nın kültürünü ve değerlerini yöresel şivesiyle anlatarak sosyal medyada ilgi görüyor.

Konya'da, Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzerliğiyle dikkati çeken Ömer Aslan, yaşadığı şehrin kültürünü, lezzetlerini ve değerlerini yöresel şivesiyle anlatıyor.

Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Karaman'da görev yapan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Aslan, John Wick karakterine benzerliğini, 2021'de İstanbul'da gördüğü ilgiyle tesadüfen fark etti.

Eminönü'nde insanların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaşan Aslan, yakındaki bir film setinin İranlı yönetmeninin de dikkatini çekince internetten araştırma yaptı.

Keanu Reeves'e benzediğini gören Aslan'ın, stili de imajı da zamanla John Wick karakterine dönüştü.

Çevresindekiler Aslan'a, "Konyalı John Wick" demeye başladı.

Çoğunlukla Konya'nın ve Karaman'ın, yeri geldiğinde de seyahat ettiği kentlerin değerlerini tanıtmak için yöresel şivesiyle videolar çeken Aslan'ın oluşturduğu içerikler, sosyal medyada da ilgi görüyor.

"John Wick'e Konyalı dublajı yapıldığını zannediyorlar"

Gördüğü ilgiden memnun olan Aslan, AA muhabirine, Konya şivesinden dolayı insanların kendisini yerli John Wick olarak tanıdığını söyledi.

İlginç tepkilerle karşılaştığını belirten Aslan, "İnsanlar genelde, 'Bu adam John Wick'e benziyor ama şive Konyalı. Dublaj mı yapıyorlar acaba.' diye yorumlar yapıyor. Yurt dışından, Kanada'dan, Belçika'dan, Almanya'dan ulaşanlar oluyor." dedi.

Kendisini gerçekten John Wick sananlar da çıktığına değinen Aslan, şöyle konuştu:

"Bir seferinde 'Ya abi dün senin filmini izledim. Çok harikasın. Fotoğraf çekinelim' diyen birisi olmuştu. Ben 'John Wick değilim, Konyalıyım' desem de inandırıp izah edemedim. Başıma böyle enteresan olaylar da geliyor. Genelde, Antalya'da, Alanya'da, Mevlana Müzesi'nde, İstanbul'da, Galata Kulesi taraflarında turistler İngilizce sesleniyor. Sadece, John Wick ve Keanu Reeves'i anlıyorum. 'Ben Türküm, Anadolulu, Konyalı John Wick'im' diyorum. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor."

"Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır"

Şivesinin çok ilgi gördüğünü ve John Wick karakteriyle birleşince farklı bir enerji ortaya çıkardığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Ben şivenin yaşaması taraftarıyım. Bu bizim bir yapı taşımızdır. Şive kullanmak hoşuma gidiyor. Anadolu kültürünü de bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun anlamında 'nörün' kelimesini Konyalılar ve İç Anadolulular çok sever. Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır. 'Gonya, Garaman, Angara' deriz. Videolarımda bunları izah ediyorum. Mesela 'gurur' kelimesi var. Gurur kelimesi bizde başka bir anlama da gelir. Öğrencilerime 'Gurur kelimesini cümle içinde kullanın' dedim. Bir öğrencim 'Öğretmenim annem dedi ki çamaşırları güneşe sererse gurur' dedi. Ben bu öğrenciye 100 verdim. Özgüveni gelişti. Bu öğrenci uçak mühendisliği kazanıp okudu."

Kaynak: AA / Güncel

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