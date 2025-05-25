Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp, başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp, başında bekledi
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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp, başında bekledi
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Konya'da bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp olayı bildiren katil zanlısı koca, polis ekipleri gelene kadar da eşinin başında bekledi. Öte yandan, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların da evde oldukları öğrenildi.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'nde yer alan bir sitede İ.Ö. isimli erkek ile eşi Nuran Öner arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda İ.Ö., karısını bıçakladı. Eşinin başında bekleyen İ.Ö.'nün, kendini ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi. İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konyalı Bilgisayar Teknisyeni, Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

ANNELERİ ÖLDÜRÜLÜRKEN 3 ÇOCUĞU DA EVDEYDİ

Çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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