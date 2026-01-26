Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Haberler

Hatay'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Adana'nın Sarıçam ilçesinde otoyolda beton bariyere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HATAY'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda beton bariyere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolda Yıldırımbeyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.S. (46) idaresindeki 42 HC 737 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

